テレビ東京は13日、『（秘）衝撃ファイル【超危険（秘）交通トラブル＆名門大学の医学院生（秘）惨殺事件SP】』（後6：25〜8：54）を放送する。【番組カット】車が…事故を起こし破壊された乗用車番組では、カメラが捉えた過激な交通トラブルを放送。テキサス州では渋滞中、車とトラックの運転手が口論となり同乗者も加わって大乱闘に発展。バトルの行方を流す。一方、メイン州では、工事現場で停止を求められた運転手がブチ