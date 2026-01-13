お笑いコンビ・ロングコートダディの兎さんが、自身のXを更新。喉に違和感を感じ病院へ行った顛末を明かしました。 【写真を見る】【 ロングコートダディ・兎 】 「喉に大きい血豆ができてた」病院へ「サラダのクルトンが刺さったらしい。やれやれだぜ」兎さんは「ご飯を食べてたら痛っ、てなってすごく違和感があり呼吸もしづらかったので」と投稿、食事中に喉に違和感を覚え、病院へ行ったことを明かしました。 兎