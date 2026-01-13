中国共産党と台湾の最大野党・国民党との交流の枠組み「国共フォーラム」が今月末に再開される可能性があるということです。台湾メディアによりますと、台湾・最大野党の国民党と中国共産党との交流・協議の枠組み「国共フォーラム」を今月27日から29日にかけて北京で開催することが検討されているということです。開催されれば、およそ9年ぶりで国民党の副主席が団長として派遣される可能性があると報じています。去年11月に就任