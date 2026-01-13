Âç¤­¤Ê´üÂÔ¤È¤È¤â¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡È¸ÅÁã¡É¤Ç¤ÎÄ©Àï¤Ï¤ï¤º¤«7¥«·î¤Ç½ªßá¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤ò»Ë¾å½é¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬ÌµÇÔÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯²Æ¤ËËþ¤ò»ý¤·¤Æ¸ÅÁã¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Øµ¢´Ô¡£½é¿Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿FIFA¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤Ç¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é¸ø¼°Àï7Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ë¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö11Æü¤Î¥¹¡¼¥Ú¥ë¥³¥Ñ¡¦¥Ç¡¦¥¨¥¹¥Ñ¡¼¥Ë¥ã·è¾¡¤Ç¡È½ÉÅ¨¡É