ロッテの山口航輝外野手（２５）が１３日、ＺＯＺＯマリンスタジアムで自主トレを公開。ランニング、ファーストミットを付けてのノック、打撃練習を行った。「ファーストで１つのポジションをつかみたい」と一塁手として勝負する決意を訴えた。昨季は４打数連続本塁打、１イニング２本塁打を記録したが、出場３５試合、打率・２５５、７本塁打に終わった。「長打を打たないと試合に出られないと思いますし。コンスタントに打た