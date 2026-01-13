フリーキャスターの久米宏さんが１日に肺がんのため亡くなったことが１３日、分かった。８１歳。久米さんの古巣であるＴＢＳでは午後０時５分すぎにテロップでニュース速報を流した。速報テロップが流れた瞬間、江藤愛アナが「元ＴＢＳアナウンサーの久米宏さんが亡くなりました。８１歳でした。ニュースキャスターや司会者で活躍された元ＴＢＳの久米宏さんが亡くなったという速報が入ってきました」とテロップだけではなく、