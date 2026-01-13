音楽番組の司会やテレビ朝日「ニュースステーション」のキャスターとして活躍し、81歳で亡くなった久米宏さんの妻、久米麗子さんのコメントが入ってきました。【映像】久米麗子さんのコメント久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように。自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと