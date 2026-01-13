【モデルプレス＝2026/01/13】フリーアナウンサーの久米宏さん（81）が1日に、肺がんのため亡くなっていたことがわかった。13日、所属事務所のオフィス・トゥー・ワンの公式サイトにて発表された。【写真】香取慎吾出席の贈賞式で司会を務めた久米宏さん◆久米宏さん、肺がんのため死去所属事務所公式サイトでは「弊社所属 久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました」と報告。「生前は、皆様より格別のご