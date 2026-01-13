【モデルプレス＝2026/01/13】元タレントの木下優樹菜が1月13日、自身のInstagramストーリーズを更新。彩り豊かな弁当を公開した。【写真】芸人の30代元妻「盛り付けが綺麗」彩り豊かな手作り弁当◆木下優樹菜、彩り豊かな弁当披露木下は「今日もふぁいトン」と記し、弁当といちごが盛り付けられた器が2つずつ並んだ写真を投稿。1つはケチャップライスをメインとした弁当で、食欲をそそる唐揚げや彩りを加えるブロッコリーとスプラ