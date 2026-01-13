セブン‐イレブン･ジャパンは、「チーズの虜」シリーズを新たに立ち上げ、1月13日から順次、「チーズの虜 焼きカルボナーラ」「チーズの虜 フランクドッグ」の2品を全国で発売する。幅広い世代から愛されるチーズに注目した「チーズの虜」では、チーズの魅力を最大限に引き出し、「のびるチーズ」「あふれるチーズ」「濃厚チーズ」がそれぞれ楽しめる。焼きパスタやフランクドッグなどをはじめ、今後もシリーズ新商品を随時発売す