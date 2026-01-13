バドミントン女子の田口真彩（ACT SAIKYO、20）が2026年1月12日、所属先のインスタグラムで晴れ着姿を披露した。 田口が所属する「ACT SAIKYO」は、12日に公式インスタグラムを更新し、成人の日を迎えた田口の着物姿などの写真を添付した。「1枚目で心臓止まるかと思いました」 4枚の写真とともに「成人の日。チームから、田口真彩が成人を迎えました 新成人の皆さま、おめでとうございます 成人の日を迎えて」とのコメントを投稿