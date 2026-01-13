格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）がよく食べて力をよく使う魅力で、予測不能な笑いを届ける。本日（1月13日）、韓国で放送されるJTBC『当日配送 我が家』（原題）には、3番目の“浪漫代理人”として登場した女優チャン・ヨンランが、メンバーのための特別な昼食を準備する。【画像】秋山成勲、東京の5億円超え自宅公開事前打ち合わせで「母の味がわかる食事を作ってあげたい」という抱負を明かした彼女の言葉