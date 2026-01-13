ボーイズグループCORTIS（コルティス）とKickFlip（キックフリップ）が、2026年に注目すべきアーティストに選ばれた。新年を迎え、Apple Musicの音楽ディスカバリーアプリ・Shazamが「Shazam Fast Forward 2026」を公開した。【写真】KickFlip日本人メンバー、デビュー8カ月で活動中断「Shazam Fast Forward」は、Shazamで高い注目を集めているアーティストを中心に、今年を含め今後の音楽市場を牽引する有望株を予測・紹介する年