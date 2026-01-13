◆大相撲初場所３日目（１３日、東京・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ヶ嶽）が好調だ。昨年は綱取り場所となった初場所で５勝１０敗。その後の５場所も９勝（秋場所）が最高。関係者によると「今年は前に出る意識が強い」という。初日、２日目とも圧力をかけ連勝。３日目に対戦する小結・若元春（荒汐）とは１２勝７敗。直近の４場所も３勝１敗の成績を残している。左差しを許さず大きな体を生かす琴桜に分がある。好調といえば