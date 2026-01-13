フリーアナウンサーの久米宏さんが１日、肺がんのため８１歳で死去したことを１３日、所属事務所のオフィス・トゥー・ワンが１３日、発表した。放送プロデューサーのデーブ・スペクター氏はこの日、自身のＸを更新。「久米宏さんが寂しいことにニュースステーションの最終駅に着かれました。天国で大好きだったテレビを見守ってください」とお別れの言葉をつづった。久米さんは、早大卒業後の６７年４月にＴＢＳにアナウンサ