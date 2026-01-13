大阪府の吉村洋文知事が１２日に自身のインスタグラムを更新し、サッカーのユニフォーム姿で大阪市の横山英幸市長とのツーショットを披露した。大阪ホームの各チームの選手らと初蹴り。吉村知事は「初蹴り、やで。」とつづり、Ｊ１・Ｃ大阪のＭＦ喜田陽とのツーショットも掲載した。この投稿に「何でも出来ちゃうの素敵すぎ」「知事と市長！！大好きなツーショット」「ユニフォーム姿もお似合い」などのコメントが寄せられた