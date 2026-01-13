日本アカデミー賞協会事務局は13日、選考委員会が選出した特別賞受賞者を発表した。永年にわたり多大なる貢献と顕著な実績をしるした映画人に対し与えられる会長功労賞には女優の小川眞由美らが選出された。永年にわたり多大なる貢献と顕著な実績をしるし、2025年に逝去された映画人に対し与えられる会長特別賞にはいしだあゆみさん（享年76）、仲代達矢さん（享年92）らが選ばれた。受賞者は以下の通り。◆協会特別賞映画