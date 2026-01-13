¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢Æ±¶É¤Î¿Íµ¤²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥Ù¥¹¥È¥Æ¥ó¡×»Ê²ñ¤ä¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Î¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢µ×ÊÆ¹¨¡Ê¤¯¤á¡¦¤Ò¤í¤·¡Ë¤µ¤ó¤¬1Æü¡¢ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤¬13Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï¡Ö¡Úë¾Êó¡Ûµ×ÊÆ¹¨ÀÂµî¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿½ñÌÌ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎºÇ½ª²ó¡¢2004Ç¯3·î26ÆüÊüÁ÷²ó¡¢ºÇ¸å¤Î¤¢¤¤¤µ