私はチヒロ。ダイチとミユキ（小1）の2人を育てています。私は今まで友だち作りにも、ママ友作りにも苦労してきました。でも、このままではミユキが可哀想だと思い、まわりのママ友が多い人の観察をして特徴をマネして、今は社交的にやれている……と思っていたのです。相手が口では遠慮をしても、先回りして願いをかなえてあげる、そんな人間になれたと思っていました。けれどもある日、息子のダイチの部屋を親切心で片付けたとこ