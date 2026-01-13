静岡市の中心街に1月12日、1日限定で大きなハートが登場しました。 【写真を見る】1日限定の輝き“静岡愛”を表現 静岡のホテルに大きなハート登場＝静岡市駿河区 大きなハートが登場したのは、JR静岡駅南口近くのホテルグランヒルズ静岡です。 ホテルの南側と北側に大きなハート模様が浮かびました。 静岡への愛を表現したこのハート模様は、静岡市の中心市街地の活性化を推進する「I LOVE し