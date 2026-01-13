白熱のシーズンが終わった国内女子ツアー。今季全36試合を振り返り、大会ごとに印象に残った“1シーン”を紹介する。【写真】なつかしい！畑岡奈紗16歳■TOTOジャパンクラシック（11月6〜9日、滋賀県・瀬田ゴルフコース 北コース、優勝：畑岡奈紗）パー5からパー3に変更された18番。変則プレーオフの1ホール目だった。2メートルのパーパットを沈めた瞬間、両手を突き上げた。1295日ぶりの勝利。歓喜と安どが入り混じった涙が、雨