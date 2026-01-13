フリーアナウンサーの久米宏さんが亡くなったことが13日、所属事務所の公式サイトで発表され、久米さんの妻・麗子さんがコメントを寄せました。『ぴったし カン・カン』や『ザ・ベストテン』、『ニュースステーション』などの番組で活躍した久米さん。所属事務所によると、2026年1月1日、肺がんのため81歳で亡くなったということです。併せて、通夜と葬儀は遺族の意向により、近親者にて既に執り行われたことも報告されました。■