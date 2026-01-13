フィギュアスケート男子で２０２６年ミラノ・コルティナ五輪代表の佐藤駿（エームサービス・明大）が、盟友へのライバル心をのぞかせた。開幕まで１か月を切った祭典は、エースの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）らとメダルを争う立場。１３日に埼玉県内で練習を公開した佐藤は「（勝ちたいとは）ずっと思ってはいるけど、やはり差というものはすごい感じている」と悔しさをにじませた。鍵山は２２年北京五輪個人＆団