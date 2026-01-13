ＭＬＢ公式Ｘ（旧ツイッター）は１２日（日本時間１３日）、ＭＬＢネットワークの恒例企画「Ｔｏｐ１００ＲｉｇｈｔＮｏｗ！」が翌１３日（同１４日）から発表されるのに合わせて過去、１位に選出された選手を紹介した。直近シーズンの成績、今季の期待値などで現役選手１００人をランク付けする企画で、２０１１年から行われているが過去６人しかいない。最多はエンゼルスのマイク・トラウト外野手（３４）が８回（２