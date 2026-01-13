【通貨別まとめと見通し】ユーロ円 先週のまとめ 先週のユーロ円は、週前半に昨年末からの高値圏に対する「調整局面」入りを見せたが、週後半にかけて底堅さを確認し、今週初めの急騰に向けた「底打ち・反転」の準備段階となった。高市首相の衆議院解散検討報道を受けた円売りがユーロ円を押し上げている。週半ばに発表されたユーロ圏の11月雇用統計や景況感指数は、景気の底堅さを示唆した。また、1