【第40話】 1月12日 公開 【拡大画像へ】 講談社は1月12日、龍大和氏によるマンガ「俺の指先で濡れる世界」第40話「男の尊厳」をヤンマガWebにて公開した。 本作は、「俺の女優が一番淫ら」を手がけた龍大和氏による異世界ファンタジー。第40話では、女医のニル・マーチンがカズリアのことを解剖しようと迫ってくる。 なお、1月12日現在、ヤンマガWebでは全話を無料で読む