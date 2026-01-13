JR北海道は2026年3月に札幌で開催されるコンサートに合わせて、札幌駅〜旭川駅を結ぶ臨時特急列車を運転します。3月13日(金)〜15日(日)の「嵐」ライブや、3月28日(土)の「Vaundy」ドームツアーなどで札幌を訪れる利用者、および沿線住民の帰宅の足を確保するための措置です。通常ダイヤでは帰宅が難しい時間帯に設定された、頼れる臨時列車の詳細をお伝えします。札幌の夜は長い！ライブ後に旭川へ帰れる「神列車」降臨運転日と対