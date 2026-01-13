1月12日、B2東地区の横浜エクセレンスは、2024－25シーズンに所属し2025年12月31日に現役を引退した小林大祐の引退セレモニーを行うことを発表した。 クラブ公式の発表によると、引退セレモニーは同25日にホーム横浜武道館で行われる『りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON』B2リーグ戦第12節、福島ファイヤーボンズ戦のGAME2の試合後に開催を予定。これまでの