1月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAは、ミネソタ・ティンバーウルブズのルディ・ゴベアへ1試合の出場停止処分（無給）を科したと発表した。 ゴベアの出場停止は、14日に敵地ファイサーブ・フォーラムで開催されるミルウォーキー・バックス戦で適用される。12日のサンアントニオ・スパーズ戦で、ゴベアは14リバウンド3アシスト1スティール1ブロックを残して勝利に貢献。