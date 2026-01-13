西川ゴム工業が連日の昨年来高値更新となっている。この日は９日の取引終了後に、ダイキョーニシカワが行った自社株の買い付けに応募したのに伴い、投資有価証券売却益１７億６０００万円を２６年３月期第４四半期に特別利益として計上すると発表したことを好材料視した買いが入っている。なお、通期業績予想に与える影響は他の要因も含めて精査中としている。 （注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記