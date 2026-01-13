「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１３日正午現在でイオンが「売り予想数上昇」１位となっている。 １３日の東証プライム市場でイオンが４日ぶりに反発。同社は８日の取引終了後、２６年２月期第３四半期累計（３～１１月）の連結業績を発表した。営業利益は１４４７億３７００万円（前年同期比２３．１％増）となったが、１５００億円前後を見込んでいた市場予想には達しなかったこと