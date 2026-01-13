午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１０９９、値下がり銘柄数は４５８、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に輸送用機器、銀行、卸売、電気機器など。値下がりで目立つのはその他製品、空運、サービスなど。 出所：MINKABU PRESS