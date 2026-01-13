大竹しのぶ主演 上演15周年記念公演『ピアフ』 大竹しのぶ主演 上演15周年記念公演『ピアフ』観劇レビュー 200回の上演を達成した舞台『ピアフ』。2011年の初演から数えて今回で6度目の上演となるが、これほど長く繰り返し上演されてきたのは、ただ人気があるから、という理由だけでは続かない。その背景には、作品と真正面から向き合い続けてきた出演者たちの覚悟と情熱があるにちがいない、そんなことを思いながら初め