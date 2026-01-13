岡山製紙 [東証Ｓ] が1月13日後場(13:00)に決算を発表。26年5月期第2四半期累計(6-11月)の経常利益(非連結)は前年同期比17.1％減の5.7億円に減ったが、通期計画の10億円に対する進捗率は57.8％となり、5年平均の55.2％とほぼ同水準だった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した12-5月期(下期)の経常利益は前年同期比6.2％減の4.2億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である9-