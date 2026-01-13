13日13時現在の日経平均株価は前週末比1592.17円（3.07％）高の5万3532.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1099、値下がりは458、変わらずは42と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を467.96円押し上げている。次いで東エレク が322.89円、ＳＢＧ が149.21円、ファストリ が71.40円、レーザーテク が46.39円と続く。