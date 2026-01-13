フリーアナウンサーの久米宏さんが亡くなったことが13日、事務所の公式サイトで発表されました。81歳でした。所属事務所の株式会社オフィス・トゥー・ワンは、「久米宏 逝去のお知らせ」という文書をアップ。「弊社所属 久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます。生前は、皆様より格別のご厚情とご支援を賜り、本人も深く感謝しておりました。通夜ならびに葬儀につきま