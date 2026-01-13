ものづくりの街・大阪府東大阪市を拠点とする宇宙開発協同組合「ＳＯＨＬＡ（ソーラ）」が、２０３０年頃までの打ち上げを目指す月面探査ロボット「まいど２号」のクラウドファンディングを行っている。０９年に小型衛星「まいど１号」を飛ばしており、ソーラは「町工場から宇宙を目指せることを再び証明したい」としている。ソーラは０２年、東大阪市内の中小企業が集まって発足した。現在は府外の企業も参加する。２号は跳躍