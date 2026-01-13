プロ野球・オリックスは13日、新助っ人のショーン・ジェリー投手と選手契約を結んだことを発表しました。背番号は「69」に決定です。ジェリー投手は身長213cm、体重113kgと大柄の28歳右腕。2022年にジャイアンツでメジャーデビューを果たすと、主にリリーフとして登板。2024年は58試合で防御率3.90の成績。昨季は12試合の登板でしたが、メジャー通算93試合、7勝8敗、8ホールド、防御率5.11をマークしています。ジェリー投手は球団