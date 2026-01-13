¥Þ¥Ã¥¯¤«¥Þ¥¯¥É¤«¡¢¥±¥ó¥¿¤«¥±¥ó¥Á¥­¤«¡¢ÂçÈ½¾Æ¤­¤«º£Àî¾Æ¤«¡£¸Æ¤ÓÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼ç¤ËÀ¾ÆüËÜ¤ÈÅìÆüËÜ¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¡¢»ÔÆâ¸ÂÄê¤ÎÌ¾¾ÎÏÀÁè¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£¿·³ã¸©¿·È¯ÅÄ»Ô¤Ç¤·¤«ËÖÈ¯¤·¤Ê¤¤¡¢Ì¾¾ÎÏÀÁè¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·È¯ÅÄ»ÔÌ±¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢º£Àî¾Æ¤­¡¢ÂçÈ½¾Æ¤­¡¢¥Ù¥¤¥¯¥É¥â¥Á¥ç¥Á¥çÏÀÁè¤Ë¼¡¤°¡¢²×Îõ¤ÊÌ¾¾ÎÏÀÁè¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡Ö¤Ý¤Ã¤Ý¾Æ¤­¡×¤«¡Ö¾øµ¤¥Ñ¥ó¡×¤«¡¼¡£ (@KIKUSUI_PR¤è¤ê°úÍÑ)