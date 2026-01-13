Photo: 組橋信太朗 こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。便利さや効率を求めればスマートウォッチを選ぶのがひとつの最適解。でも、腕時計選びはロマンがあってもいいんじゃないかと思うのです。1980〜90年代に製造された希少なデッドストック部品を使っている腕時計「TIME RED WATCH」。手に取りながら、その世界観に浸ってみました！液晶とは一味違う奥行きある表情「T