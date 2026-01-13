ファミリーマートは1月13日、テレビ埼玉と共同開発した商品全3種類を関東地方のファミリーマートで発売する(商品によって発売地域が異なる)。ファミマ×テレビ埼玉 コラボ第2弾テレビ埼玉とのコラボレーション企画第2弾として、前回好評だった商品をベースに、美味しさをさらに進化させ、埼玉県産食材を一部に使用した3品をラインアップした。「玉子かけご飯風おむすび」(195円)は、濃厚でコクのある卵黄ソースと旨味の高いだし感