友人Yの話です。久しぶりに一人で休めそうだった日曜日の朝、義母から届いたメッセージ。その一言で、嫁の休みは最初から数に入っていないと気づいてしまい──。 届いた朝 「今日は仏壇に義伯母が来てくれるから、顔を出してあげて」そんなメッセージが届いたのは、久々に一人で過ごせそうな日曜の朝でした。 義母が退院してからというもの、Yは仕事の合間を縫って、食事を運んだり様子を見に行ったりする日々を