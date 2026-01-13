鴻上尚史のプロデュースユニット「KOKAMI＠network」が、戯曲『トランス』を上演することが決定した。【写真】“全然老けない”風間俊介、「めちゃくちゃ難問」なクイズ出題でネット困惑「え？時空歪んでない？」『トランス』は、3人の登場人物、スピーディーな展開、軽快なセリフで巧みに紡がれながら物語は目まぐるしく展開し、やがて妄想と現実が入り乱れ、予想を超えたラストシーンを迎える、鴻上尚史の代表作の一つ。俳