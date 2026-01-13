タレントの黒柳徹子（９２）が１３日に自身のインスタグラムを更新し、ＴＢＳ系「ザ・ベストテン」で共演したフリーアナウンサーの久米宏さん（享年８１）を追悼した。久米さんを「本当の親友」だったと明かし、「本当に悲しい」と悲痛な心境をつづった。「ザ・ベストテン」は１９７８年から８９年まで放送された音楽番組で、久米さんは開始当初から８５年まで黒柳とともに司会を務めた。黒柳は「久米さん！」と呼びかけるよう