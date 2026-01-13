74回目を迎える別府大分毎日マラソン（2月1日号砲、大分市高崎山・うみたまご前〜別府市亀川漁港前折り返し〜ジェイリーススタジアム）のエントリー選手が13日に発表された。招待選手には今年の箱根駅伝を制した青山学院大のキャプテン・黒田朝日（4年）が2度目のマラソンに挑戦する。黒田を含め青学大から5人が出場する。黒田は今年の箱根駅伝では5区を任され、1時間07分16秒の圧倒的な区間新記録をマーク、“シン・山の神”と言