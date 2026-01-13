元TBSアナウンサーでテレビ朝日「ニュースステーション」などに出演したフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが1日に肺がんのため死去していたことが分かった。81歳。埼玉県出身。訃報を受け、立憲民主党の蓮舫参院議員が追悼の声を寄せた。自身のSNSで「心からご冥福をお祈りします」と追悼。「子どもの頃に観ていた『ザ・ベストテン』。その司会者が久米宏さんでした。『ニュースステーション』でキャスター