立憲民主党の野田代表は13日、高市首相が検討している通常国会冒頭での衆議院解散となった場合、衆院総選挙での国民民主党との選挙区調整に前向きな姿勢を示した。野田氏は、「例えば、新人同士のバッティングはしょうがない」としたうえで、「現職のいるところはお互い（候補者を）立てないことを鉄則にした調整をしたい」との考えを明らかにした。一方、国民民主党の玉木代表は13日の会見で、「主張の違う政党が、選挙になったら