プロ野球・ロッテは13日、球団OBの大谷智久氏が1月1日から、成田翔氏が2月1日からマリーンズ・ベースボールアカデミーのテクニカルコーチに就任したことを発表しました。2人はの通常スクールおよびムービーレッスンでのコーチングや、県内の幼稚園や小学校を訪問して野球の基礎を教える活動「ベースボールチャレンジ」を通して野球普及活動にも携わるといいます。大谷氏は2010年から10年で340試合に登板。2021年からロッテでコーチ