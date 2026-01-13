全日本空輸（ANA）は、降雪や強風による悪天候が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。1月12日午前11時半現在、特別対応を実施するのは、13日に札幌/千歳・青森・大館能代・秋田・庄内・新潟・能登・富山・小松を発着する便。対象便の航空券は遅延や欠航に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける。13日には強風や雪、視界不良のため、稚内・札幌/千歳・釧路・根室中標津・函館・青森・大館能代・秋田