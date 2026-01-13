エミレーツ航空は、プレミアムエコノミークラスを新たに10路線で展開するほか、2路線で投入を拡大する。ドバイとバルセロナ経由メキシコシティ、ローマ、コペンハーゲン、コーチ、カラチ、台北/桃園、プーケット、アディスアベバ、ケープタウン、バスラ、クウェートシティ、テヘランを結ぶ路線が対象で、一部路線ではすでに投入済みであるものの、機材を変更する。ドバイ〜コペンハーゲン・ケープタウン・プーケット線は今夏スケジ